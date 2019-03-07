2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمريكا هي من تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس، لدرجة أنها جندت 5 من قادة في العالم للتوسط معه للقاء رئيس أمريكا دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوسط 5 من قادة العالم لإجراء لقاء مع روحاني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يوسط 5 من قادة العالم لإجراء لقاء مع روحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).