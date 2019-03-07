2019/03/07 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمريكا هي من تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس، لدرجة أنها جندت 5 من قادة في العالم للتوسط معه للقاء رئيس أمريكا دونالد ترامب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوسط 5 من قادة العالم لإجراء لقاء مع روحاني) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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