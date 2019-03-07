نبأ سار من وزارة النقل السورية

2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف عمل قطار نقل الحبوب بعد إصلاح السكك الحديدية في ريف القلمون الشرقي بريف دمشق.

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