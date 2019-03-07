عبد المهدي يتفقد محطة الديوانية الغازية

2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، محطة الديوانية الغازية.

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