وزير التجارة العراقي يبحث الاستعدادات لزيارة الرئيس الإيراني الأسبوع المقبل

2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتفقت العراق وإيران على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين لوضع صيغة اتفاق للقضايا المطروحة بين البلدين لغرض توقيع مذكرات تفاهم اثناء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد الأسبوع المقبل.





جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت في طهران بين وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني ونظيره الإيراني وزير الصناعة والتجارة والمناجم سيد رحماني، وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تخص تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري في ضوء الرغبة المتبادلة بين الجانبين.





وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني خلال اللقاءن إن العراق لديه الرغبة في الانفتاح على جميع دول الجوار لتحقيق أعلى درجات التعاون الثنائي وحل المشاكل العالقة والانطلاق بالعلاقات إلى مستويات متقدمة.





وأضاف أن المباحثات مع الجانب الإيراني تناولت التسعيرة الجمركية للبضائع الإيرانية لا سيما وأن العراق قرر توحيد التعرفة الجمركية بعد 26 فبراير الماضي، فضلا عن التطرق إلى مسألة السيطرة النوعية لفحص المواد الداخلة إلى العراق.





وقال الوزير إن الطرفان اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا المطروحة بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى توقيع مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات مختلفة وأن لجانا عراقية مختلفة ستدرس ما طرحه الجانب الإيراني في موضوع اتفاقية التعاون الجمركي والازدواج الضريبي ورفع الفيزا بين الجانبين لغرض وضع الاتفاق بصيغته النهائية.





وأشار إلى أهمية تحقيق شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والإيراني لزيادة التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة لا سيما في المناطق التي تعرضت للإرهاب وإقامة مدن صناعية في الحدود المشتركة.





وقال العاني إن الاجتماع مع رحماني تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها حل المشاكل المتعلقة في المنافذ الحدودية وتنشيط ساحات التبادل التجاري بين البلدين.





ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين إيران والعراق نحو 13 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 مليار دولار في المستقبل نظرا لتوفر الإرادة لدى الجانبين لتنمية العلاقات.





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