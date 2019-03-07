اقتصاد اليونان يسجل أول انكماش في عامين

2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش اقتصاد اليونان للمرة الأولى في نحو عامين خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع الاستهلاك.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات اليونانية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل نمو بنحو 0.1% في الربع الثالث من 2018.





وبالنسبة لأداء الاقتصاد اليوناني في الربع الرابع على أساس سنوي، فشهد زيادة بنسبة 1.6% مقارنة مع 2.1% المسجلة في الربع الثالث.





وبالنسبة لإجمالي عام 2018، فإن اقتصاد اليونان نما بنسبة 1.9% بالعام الماضي مقابل العام السابق له.





وتعتبر وتيرة النمو في اليونان خلال العام الماضي أقل من تقديرات المفوضية الأوروبية والبالغة 2%.





وكان معدل البطالة في اليونان تراجع إلى 18% خلال ديسمبر مسجلاً أدنى مستوى منذ عام 2011، بحسب بيانات منفصلة.





كما شهدت عملية التوظيف نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق له.





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