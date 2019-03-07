2019/03/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذرت شركة "تويوتا" من أنها قد تنهي عملية التصنيع الخاصة بها في المملكة المتحدة في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وفقاً لشروط غير مواتية.





وقال رئيس أعمال الشركة اليابانية في أوروبا عبر تصريحات أمس الأربعاء إن في حالة أن أصبحت بيئة الأعمال أكثر صعوبة بالنسبة للتشغيل، "فإن مثل تلك الأنواع من المناقشات ستكون على مائدة الاجتماعات" نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف أنه في حالة إتمام البريكست بصورة غير جيدة، "سنكون في حاجة إلى البحث في مستقبل الاستثمارات كما أن الشركة قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأن إنتاج موديل كورولا التالي قبل أن يصل الإصدار الحالي إلى نهاية دورته في حوالي عام 2023".





وبالرغم من ذلك شدد مسئول شركة "تويوتا" على أنهم يأملون بأن يكونوا قادرين على تجنب الانسحاب من المملكة المتحدة.





وانضمت شركة "تويوتا" بذلك إلى قائمة أخرى من الشركات التي تفكر في الانسحاب من بريطانيا بعد البريكست حيث أعلنت "نيسان" عزمها للتراجع عن خطة بناء منصع سيارات في بريطانيا، وكذلك شركة "هوندا" التي أعلنت عزمها إنهاء التصنيع في المملكة المتحدة في 2021.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تويوتا" تلمح لإنهاء أعمالها ببريطانيا حال إتمام البريكست دون اتفاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تويوتا" تلمح لإنهاء أعمالها ببريطانيا حال إتمام البريكست دون اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).