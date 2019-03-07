المالكي يدعو إلى ادامة زخم العمليات لملاحقة فلول “داعش” ومن يقف خلفها

2019/03/07 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الى ضرورة ادامة زخم العمليات العسكرية من اجل لملاحقة ما تبقى من فلول “داعش” الإرهابية ومن يقف خلفها.وقال المالكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “أتقدم باحر التعازي والمواساة الى الشعب العراقي وفصائل المقاومة الاسلامية وتشكيلات الحشد الشعبي باستشهاد كوكبة من ابطال قوات الشهيد الصدر […]

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