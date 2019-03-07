لوفيغارو: كابل تستعد لعودة طالبان

2019/03/07 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين الأميركيين وحركة طالبان في الدوحة بقطر، بدأ الناس في العاصمة الأفغانية يترقبون عودة الحركة ما

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