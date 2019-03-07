منافس نتنياهو في الانتخابات يتعهد “بالانفصال” عن الفلسطينيين

2019/03/07 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس – تعهد حزب الأزرق والأبيض الإسرائيلي يوم الأربعاء بتبني سياسة “الانفصال” عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون الإشارة إلى دعم هدف

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