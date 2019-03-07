وزير النفط : بناء المدينة الرياضية في بغداد بات قريبا

2019/03/07 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي كاظم محمد سلطان في بيان له، إن "الوزير اوعز لدائرة المشاريع في وزارة النفط بالبدء ببناء مشروع مدينة نادي النفط الرياضي والتي سبق ان وضع لها حجر الاساس".واضاف أن "المدينة الرياضية استوفت كل متطلبات العمل من مخططات هندسية اضافة لتوفر الاموال المرصودة للمشروع من قبل الوزارة"، مشيرا الى "اهمية المشروع المستقبلية لرياضة النفط تحديدا وللرياضة العراقية بصورة عامة". انتهى .م ك

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