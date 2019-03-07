المالكي يدعو القطعات العسكرية إلى زيادة الزخم للقضاء على فلول داعش

2019/03/07 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، القوات المسلحة وتشكيلات الحشد الشعبي الى زيادة زخم العمليات لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية و"من يقف خلفه".

ووجه المالكي برقية تعزية الى الشعب العراقي وفصائل المقاومة الاسلامية لاستشهاد كوكبة من ابطال قوات الشهيد الصدر .وجاء فيها ، أتقدم باحر التعازي والمواساة الى الشعب العراقي وفصائل المقاومة الاسلامية وتشكيلات الحشد الشعبي باستشهاد كوكبة من ابطال قوات الشهيد الصدر لواء ١٥ في الحادث الإرهابي الحاقد الذي حصل امس في محافظة كركوك .واضاف ان هذا الاعتداء الآثم لن ولم يثنينا عن التصدي لكل اشكال الارهاب والعدوان الذي يستهدف العراق وشعبه الصابر الأبي، داعيا ابناء قواتنا المسلحة الباسلة وتشكيلات الحشد الشعبي البطل الى زيادة زخم العمليات لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ومن يقف خلفها .وعبر المالكي عن تضامننا ووقوفنا الى جانب كل أسر الشهداء، عرفانا منا لجميل ماقدمه أبناء فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي في المنازلات التي تمكنا فيها من هزم"الإرهاب " .انتهى .



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