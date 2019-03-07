تنظيم الدولة ينصب كمينا للحشد الشعبي شمالي العراق

2019/03/07 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب تنظيم الدولة الإسلامية كمينا لمجندين في الحشد الشعبي شمالي العراق مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 31 آخرين، وفق ما أكدته

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