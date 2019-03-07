الدفاع النيابية: القوات الأمريكية تدرب جماعات مسلحة في ثلاث محافظات

2019/03/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن قيام القوات الأمريكية بتدريب وتسليح جماعات مسلحة داخل قواعدها العسكرية في محافظات الانبار وكركوك واربيل دون علم الحكومة العراقية، فيما بينت أن الهدف من دعم تلك الجماعات تحجم دور الحشد الشعبي وإخراجه من المحافظات الغربية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “القوات الأمريكية […]

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