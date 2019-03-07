موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد القادمة أمام بلد الوليد

2019/03/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون مباراة ريال مدريد وريال بلد الوليد على أرض الأخير يوم الأحد القادم 10 مارس في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.مباراة ريال مدريد القادمة ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، تأتي بعد سلسلة خيبات غير مسبوقة للملكي على كافة الجبهات المحلية والأوروبية والتي افضت إلى وضعه خارج أي منافسة.ففي الكأس خرج ريال مدريد أمام برسلونة بخسارته 0-3 إيابا على أرضه، ومن ثم خسر في الدوري أمام ضيفه برشلونة أيضاً 0-1 ليبتعد عنه 12 نقطة ويصبح اللحاق به شبه مستحيل.واختتم أسبوع ريال المأساوي بخسارته في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه اياكس أمستردام في برنابيو 1-4 ليودع المسابقة المتوج بها في آخر ثلاث نسخ.وأمام هذه الواقع يبدو ريال في وضع نفسي صعب ولم يبق له سوى تحسين وضع الفريق معنوياً وحجز مقعد أوروبي في الأبطال الموسم القادم.موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه بلد الوليد سيكون يوم الأحد عبر القناة beIN SPORTS HD3.

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