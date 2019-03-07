روحاني: أميركا جنّدت 5 قادة للتوسط للقاء ترامب

2019/03/07 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن أميركا جنّدت 5 من قادة في العالم للتوسط للقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال روحاني، في تصريحات تابعها “ناس”، باجتماع المجلس الإداري لمحافظة كيلان، اليوم (7 اذار 2019)، ان “أميركا هي من تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس، لدرجة أنها جنّدت 5 من قادة […]

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