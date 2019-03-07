2019/03/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت رئيسة منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان رضية المتوكل ،الخميس، ان الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي في اليمن ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.وقالت المتوكل خلال تقديمها التقييم حول الأزمة الإنسانية باليمن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ان “الكونغرس يمتلك الكثير من الآليات التي يمكن من خلالها الضغط على التحالف السعودي والإماراتي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوقية: التحالف العربي بقيادة السعودية قتل آلاف المدنيين بواسطة الأسلحة الأمريكية alansaar.

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