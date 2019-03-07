2019/03/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ألقت القوات الأمنية ،الخميس، القبض على المسؤول الأمني لداعش، ومن المشاركين بجريمة سبايكر في قضاء الحضر بالموصل.وذكر بيان الاستخبارات العسكرية تلقى / الأنصار/ نسخة منه انه “بعملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من القبض على المسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على المسؤول الأمني لداعش في الموصل alansaar.

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