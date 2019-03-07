رابطة المصارف الخاصة العراقية تختتم دورة «التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل III»

2019/03/07 | 15:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الخميس، دورة "التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل III" في مقرها بالعاصمة بغداد.

وشارك في الدورة أكثر من 40 متدرباً مثلوا عدد من المصارف الحكومية والخاصة والاجنبية.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية، أحمد الهاشمي، خلال إختتام الدورة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الدورة شارك فيها عدد من موظفي المصارف الحكومية والخاصة والاجنبية"، مشيراً الى إنهم "تعرفعوا خلال هذه الايام على أهم تحديثات لجنة بازل والمفاهيم الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل III".

وأضاف أن "رابطة المصارف الخاصة تسعى الى تطوير عمل القطاع المصرفي من خلال تدريب الكوادر المصرفية عبر استقدام مدربين اكفاء من خارج القطر".

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