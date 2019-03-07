2019/03/07 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إنترتك"، وهي شركة رائدة في توفير حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، عن افتتاح أول مختبر مستقل للنفط الخام والوقود ومنتجات البترول في العراق.وسيدعم مختبر الهيدروكربون الجديد الُمشيَد في ميناء خور الزبير، الطلب المتزايد على حلول ضمان الجودة في قطاع البترول في كل أنحاء العراق حيث سيقوم قريباً وللمرة الأولى في العراق، بتوفير خدمات اختبار وقود محركات الأوكتين.هذا وسيمكّن افتتاح المختبر الجديد المقام على مساحة 1,300 قدم مربع، "إنترتك" من تقديم خدماتها في هذا السوق السريع النمو وفي هذا الموقع الاستراتيجي، علماً أن خور الزبير يتألّف من مناطق صناعية تضمّ شركات للبتروكيماويات إلى جانب شركات من قطاعات أخرى، والتي ستستفيد من قرب خدمات المختبر لعملياتها.وتُعَدّ أرصفة ميناء الزبير البالغ عددها تسعة أرصفة، حيوية لصادرات وواردات النفط في العراق وهي تمكّن حاملات النفط والمصافي والموزعين والشركات التجارية من الوصول مباشرة إلى الميناء.يقع المختبر داخل مبنى تخزين البترول الجديد التابع لـ "إس كي إيه للطاقة" وهو يشكّل استثماراً كبيراً في قطاع النفط والغاز العراقي، ويقدّم المختبر مجموعة واسعة من الخدمات لقطاع النفط والقطاعات المتعلّقة به، من بينها خدمات فحص العيّنات والخدمات التي تحتاجها شركات التكرير والتسويق والتوزيع العاملة في قطاع النفط والغاز وقطاع الطيران.كما وسيوفّر المختبر خدمات لتحليل جودة واختبار النفط الخام والنفتا والبنزين من أجل مساعدة العملاء على الحفاظ على جودة الوقود أو تحسينها للإيفاء بالمواصفات التجارية والتنظيمية، هذا وسيعمل المختبر على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع كما سيقدم دعماً لحل المعضلات.صرّح ماثيو سكينر، المدير التنفيذي الإقليمي في "إنترتك" في منطقة الخليج وباكستان: "مع تنامي الطلب على خدمات ضمان الجودة في العراق، يسرّنا أن نتّخذ خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع بافتتاح هذا المختبر، فمنشأتنا الجديدة في خور الزبير تسمح لنا بتلبية احتياجات جهات متعدّدة تعمل ضمن قطاع النفط والغاز في العراق لنقدّم لعملائنا حلولاً لضمان الجودة المتكاملة".وتابع "أصبح بإمكان الشركات العاملة في العراق الآن الحصول على تقارير مخبرية لمساعدتها في تقييم وقودها بما يتوافق مع المعايير العالمية للقطاع، وذلك في فترة زمنية قصيرة، ويعتبر افتتاح هذا المختبر مثال جيّد على التزام ’إنترتك‘ بتوسعة نطاق عملياتها لكي تلبّي احتياجات عملائها".و"إنترتك" هي موفر رائد لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، وتقدّم شبكتنا التي تضم أكثر من 1000 مختبر ومكتب وأكثر من 43,000 موظفاً في أكثر من 100 بلد، حلولاً مبتكرة ومصمّمة وفقاً للاحتياجات الخاصة في مجال ضمان الجودة والاختبار والفحص والاعتماد إلى عمليات عملائنا وسلاسل التوريد لديهم، وتمكّن خبراتنا ومهاراتنا في مجال ضمان الجودة المتكاملة والتي نقدّمها دوماً بدقة وبسرعة وبالتزام تام، عملاءنا من المضي قُدماً بأمان.

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