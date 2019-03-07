2019/03/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس محافظة بغداد يخصص 559 مليار دينار للمشاريع المستمرة

07/03/2019 15:41:00 PM |

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واع /بغداد / م .أ

أفاد مصدر محلي،اليوم الخميس، بأن مجلس محافظة بغداد وافق على تخصيصات مالية للمشاريع المستمرة بقيمة 559 مليار دينار عراقي.

وذكرالمصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مجلس محافظة بغداد وافق على تخصيصات المشاريع المستمرة بمبلغ 559 مليار دينار عراقي".

يذكر ان محافظة بغداد اعلنت، في وقت سابق، عن استثناء خمس مشاريع من قرار رئيس الوزراء القاضي بايقافها، مبينة ان المشاريع ستسهم في تقديم مستوى كبيرا من الخدمات لاهالي مدينة بغداد.

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