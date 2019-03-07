الرئيس البارزاني: ملك الأردن صديق وأخ

2019/03/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإستقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس، الوفد الحكومي الأردني الذي ضم كل من وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، وسفير المملكة الأردنية في العراق منتظر عقله، وهيثم أبو الفول قنصل الأردن في أربيل، وعدد من المستشارين في السفارة الأردنية في العراق.جاء ذلك في بيان لموقع الرئيس البارزاني الرسمي، وإطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، حيث أشار بأن "وزير التجارة والصناعة الأردني قد نقل تحيات جلالة الملك عبد الله، ملك الأردن الى الرئيس البارزاني، وأشار الى العلاقات التاريخية بين الجانبين، مؤكداً على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية.كما أشاد بالإستقرار الأمني والتعايش بين المكونات في كوردستان، معتبراً كلاهما بالعاملان المساعدان للتقدم وضمان المستقبل الجيد".من جانبه، أعرب الرئيس البارزاني، بحسب البيان، "عن شكره لملك الأردن، واصفاً جلالته بالصديق والأخ، كما عبر عن تقديره لمواقف جلالة الملك تجاه شعب كوردستان".وأردف البيان، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وسبل مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب، بالإضافة الى تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية".

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