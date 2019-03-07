2019/03/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية قدم قبل ايام طالب في المرحلة الابتدائية؛ على بيع دراجته الهوائية لغرض شراء كعكة عيد ميلاد الى معلمته بمناسبة عيد المعلم الذي يصادف في الأول من اذار بكل عام.حسين عبيد الطالب في المرحلة الابتدائية من محافظة بابل؛ اشترى الكعكة بأموال دراجته للتعبير عن اعتزازه لمعلمته؛ فيما قررت المعلمة بالتعاون مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة طالب عراقي يهدي اثمن ما يملك لمدرسته صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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