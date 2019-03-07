2019/03/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف سائرون غايب فيصل العميري، اليوم الخميس، أن البرلمان العراقي سيكون له رأي مخالفًا تمامًا لطموحات وأحلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد البقاء لأطول فترة ممكنة في العراق.وقال العميري في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “ترامب شخص مجنون، يعمل على إثارة الفتن، واستهداف المنطقة وفرض نفسه بوسائل مختلفة”، لافتًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون: البرلمان العراقي سيكون له رأي مخالف لطموحات ترامب alansaar.

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