“واشنطن بوست”: ترامب يتستر على جرائم ولي العهد السعودي

2019/03/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ،الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يتستر على جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقالت الصحيفة: “لقد مر شهر منذ أن استهزأت إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي”، مطالبة الكونغرس بأن يمارس مزيداً من الضغوط على الإدارة الأمريكية.[…]

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