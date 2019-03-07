الدفاع النيابية تكشف معلومات عن سعي خلايا داعش لمعاودة نشاطاتها

2019/03/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن معلومات عن سعي خلايا داعش النائمة لمعاودة نشاطاتها، مطالبة القائد العام بتوجيه ضربة قاصمة لما تبقى من فلول الارهاب الداعشي.

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