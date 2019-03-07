علاوي يؤكد رفضه تحويل العراق الى ساحة للصراع بين امريكا وايران

2019/03/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي، الخميس، رفضه تحويل العراق ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الامريكية، وايران، داعيا الحكومة الاتحادية الى دراسة الجيل الثالث للارهاب.

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