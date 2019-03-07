2019/03/07 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الاهتمام بالكرة العراقية بدلا من هواية جمع صوره الشخصية المخزية .كما دعا الناشطون مسعود الى “التفكير بوضع خطط جدية وناجحة والابتعاد عن المحسوبيات من أجل انجاح الكرة العراقية وجمع الكؤوس والجوائز بدلاً من صوره التذكارية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة لعبد الخالق مسعود تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ( شنسوي بصورتك شقدمت انت ) صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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