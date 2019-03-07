انفجار يستهدف تجمعا للشيعة في كابول

2019/03/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في العاصمة الافغانية كابول، اليوم الخميس، خلال إحياء الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة القائد الشيعي عبد العلي مازاري، فيما لم يتضح عدد الضحايا، ولم تعلن اي جهة لحد الان مسؤوليتها.الحفل الذي شارك به سياسيون بارزون في البلاد، من بينهم رئيس الحكومة عبد الله عبد الله والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.

وبحسب لقطات بثها التلفزيون مباشرة لدى وقوع الانفجار، قال المتحدث باسم البرلمان محمد يونس قانوني وقع انفجار بالقرب من تجمع سياسي كبير في غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، "حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا".

لكن بعد دقائق، سمع دوي انفجار آخر وقطع البث المباشر بعد ذلك بقليل.



ولم تتبن أي جهة الانفجار بعد.

وكان آخر اعتداء ضخم وقع في كابول في كانون الثاني/يناير استهدف مجمعا محصنا في العاصمة تبنته طالبان.

تحرير: عامر الشيبانيالمصدر: الحرة

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