المرجعية تدعو إلى ابراز الهوية الوطنية واشاعة ثقافة السلام

2019/03/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الخميس، الى ابراز الهوية الوطنية واشاعة ثقافة السلام خلال اي ملتقى او مؤتمر او تجمع يقام في داخل وخارج العراق.وقال الكربلائي خلال استقباله وفد القيادات الدينية العراقية المشاركة في الملتقى الرابع للقيادات الدينية المقام في العتبة الحسينية المقدسة، ان “هذه الكوكبة المجتمعة في حرم الامام […]

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