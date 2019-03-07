مصر.. كشف النسبة الحقيقية للذكور والإناث

2019/03/07 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس آذار، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، بيانا تفصيليا عن تعداد السكان في مصر، مع التركيز على نسبة الذكور إلى الإناث.

وقال الجهاز، إن عدد المصريين بالداخل بلغ 98 مليون نسمة، منهم 50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5 بالمئة، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5 بالمئة.وبشكل آخر، هناك 106.3ذكر لكل 100 أنثى داخل مصر.ومن جهة أخرى، بلغ متوسط أعمار الإناث 75.1 سنة مقابل 72.7 سنة للذكور من مواليد عام 2019، وفق البيان الذي استعرض أوضاع المرأة المصرية في شتى المجالات.وأشار الجهاز، إلى أن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 887 ألف عام 2016، مقابل 912 ألفا في عام 2018.أما عدد شهادات الطلاق عام 2018، فوصل إلى 211 ألفا، مقابل 198 ألفا عام 2017.واقتصاديا، بلغت مساهمة المرأة في القوى العاملة أقل من الربع بنسبة تصل إلى 20.9 بالمئة من إجمالي القوى (15 عاما فأكثر)، مقابل 79.1 بالمئة للرجال.وبلغ معدل البطالة 21.4 بالمئة بين الإناث مقابل 6.8 بالمئة للذكور، فيما بلغت نسبة الإناث العاملات {15 سنة فأكثر} 18.2 بالمئة مقابل الذكور 81.8 بالمئة.وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 89.3 بالمئة مقابل 67.1 بالمئة للذكور.ولفت الجهاز، أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24 بالمئة من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغ عدد القاضيات 66 من إجمالي عدد القضاة البالغ 9694، فيما كانت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي 24.8 بالمئة.انتهى

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