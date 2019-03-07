مؤسس بلاك ووتر يتلعثم في الرد على تبرير جريمة “ساحة النسور”

2019/03/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كافح مؤسس شركة بلاك ووتر سيئة الصيت في محاولة لاخفاء مشاعره المعادية للمسلمين والعراقيين بشكل خاص عند مواجهته في مقابلة مع قناة الجزيرة الانكليزية بتبرير جريمة شركته في ساحة النسور عام 2007 .وذكر التقرير الذي نقلته قناة الجزيرة الانكليزية وترجمته /المعلومة/ أن ” ايريك برنس تلعثم ولم يستطع الرد على تبرير […]

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