2019/03/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية توقع اليوم المتنبئ الجوي صادق عطية، ، حدوث حالة نادرة جدت في الطقس وهي اندفاع منخفض جوي من بحر العرب مرورا بايران ليؤثر على مناطق من مدن شمال ووسط البلاد.وقال عطية، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، وتابعته اليوم اثامن ان “التوقعات وفي حالة نادرة تشير الى اندفاع منخفض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة نادرة في طقس العراق وامطار غزيرة جدا في هذه الايام صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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