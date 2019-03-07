كاردينال فرنسي ينوي الاستقالة بعد إدانته بالصمت عن انتهاكات جنسية

2019/03/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاردينال الفرنسي بارباران، اليوم الخميس، نيته الاستقالة على خلفية إدانته بالصمت عن انتهاكات جنسية ضد الأطفال وقعت داخل كنيسته.

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