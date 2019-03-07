خطة إيرانية روسية لمكافحة المخدرات

2019/03/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الأمين العام لمركز مكافحة المخدرات الإيراني، إسكندر موميني، اليوم الخميس، أن روسيا وإيران وقعتا خطة عمل مشتركة لمكافحة المخدرات.

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