صحيفة: أمريكا تقترح 3 خيارات لحل خلاف إسرائيل ولبنان على الحدود المائية

2019/03/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض ديفيد ساترفيلد، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ثلاثة خيارات لحل الخلاف الإسرائيلي اللبناني على الحدود المائية.

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