العتبة الحسينية تحتضن الملتقى الرابع لحوار الاديان في العراق

2019/03/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احتضنت العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، انعقاد الملتقى الرابع لحوار الاديان في العراق بحضور عدد من زعماء الطوائف والاديان داخل العراق.وقال ممثل العتبة الحسينية في الملتقى طلال الكمالي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الملتقى الذي انطلق تحت شعار ( ان الله يحب اشاعة السلام) ضم الكثير من المفردات والمفاهيم التي تدعو الى […]

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