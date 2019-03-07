وكالة الأنباء الجزائرية: الرئيس بوتفليقة يشيد بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية

2019/03/07 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 3 عناصر من حركة “حسم” الإرهابية، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن، كانوا يعتزمون القيام لعمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة، مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال كهرباء.

وأضافت، في بيان لها صباح اليوم نشره موقع الوطن، أن قوات الأمن تتبعت أحد الأوكار الخاصة بالمتهمين، وهو عبارة عن شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وتم تبادل إطلاق الرصاص مع عناصر متواجدة بها، ما أدى إلى مصرع 4 آخرين من العناصر الإرهابية، ليرتفع عدد القتلى إلى 7 إرهابيين، وعثور بحوزتهم على أوراق تنظيمية خاصة بتنظيم “حسم” الإرهابي، وعثر على كمية من المواد المتفجرة.

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