عبد المهدي يصل الديوانية ويتفقد محطتها الغازية

2019/03/07 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الغدير نسخة منه ان ، عبد المهدي "تفقد محطة الديوانية الغازية، واطلع بعد وصوله المحافظة اليوم على إعمال الإدامة والصيانة والتطوير الجارية فيها".وأضاف المكتب ، أن رئيس الوزراء "التقى بالمشرفين والعاملين في المحطة، وأثنى على جهودهم في توفير الطاقة الكهربائية".انتهى .م ك

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