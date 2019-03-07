الاتصالات تدعو التربية لاستخدام أسلوب أخر لمواجهة الغش غير حجب الانترنت

2019/03/07 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن اتفاقها مع وزارة التربية على قطع خدمة الانترنت في الامتحانات الوزارية المقبلة، وفيما أكدت عدم وجود نية لقطع الخدمة "تحت أي ظرف أو سبب"، دعت وزارة التربية إلى استخدام أساليب أخرى غير حجب الانترنت لمواجهة الغش في الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه "تداولت وسائل إعلامية وصحافية عراقية، اليوم، أنباءً عن عقد اتفاق بين وزارتي التربية والاتصالات العراقية لقطع خدمة الانترنت خلال فترة الامتحانات الوزارية المقبلة، وبشكل سنوي، واذ تنفي وزارة الاتصالات هذه الأنباء نفيا قاطعا، فأنها تبدي استغرابها الشديد لتسريب مثل هذه المعلومات والأنباء غير الصحيحة، كما أنها تسجل استغرابها الشديد من طريقة المعالجة البدائية لمشاكل الامتحانات والتقويم".وأضاف البيان، "تستغل وزارة الاتصالات هذه الفرصة لتؤكد للرأي العام العراقي عدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت تحت أي ظرف أو سبب، لأن خدمة الانترنت تمس عصب الحياة في العراق، ويسبب حجبها أو قطعها ضرراً فادحا للاقتصاد الوطني العراقي، وكل مرافق الحياة في البلاد".



ودعت وزارة الاتصالات الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية، إلى "استخدام أساليب ومعالجات أخرى لملفات الغش والتشويش في الامتحانات الوزارية، غير حجب الخدمة عن المواطنين".وكانت صحيفة "الصباح" الرسمية نقلت، صباح اليوم الخميس، عن مدير التقويم والامتحانات في وزارة التربية نعمة الحربي قوله إن "وزارﺗﻪ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻻﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ".



انتهى .



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