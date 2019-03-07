رغبة اردنية في تعزيز العلاقات التجارية مع اقليم كوردستان

2019/03/07 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري ان بلاده تأمل في تقوية وتعزيز علاقاتها باقليم كوردستان ، خاصة في مجالي التجارة والبنوك ، معبراً عن دعم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وحكومة بلاده لإقليم كوردستان.

جاء حديث الوزير الاردني خلال استقباله ، في اربيل ، اليوم الخميس، من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي اشاد خلال اللقاء بالزيارة وبمواقف الملك عبدالله الثاني الهامة والقيمة في الفترات الصعبة التي مر بها إقليم كوردستان ، بحسب مانقل عنه بيان لحكومة الاقليم طالعته (باسنيوز) .

الوزير ووفد مرافق له ضم كل من سفير الأردن لدى العراق منتصر عقلة ، والقنصل الأردني في أربيل هيثم ابوالفول ، اكد خلال اللقاء على العلاقات التأريخية بين شعبي كوردستان والأردن ، معبراً عن الأمل في زيادة تعزيزها وتقويتها خاصة في مجالي التجارة والبنوك ، معبراً عن دعم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وحكومة بلاده لإقليم كوردستان.

نيجرفان بارزاني أعرب عن استعداد اقليم كوردستان للمزيد من تنمية العلاقات مع الأردن في جميع المجالات لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، معبراً عن الأمل في أن يستثمر رجال الأعمال الأردنيون في كافة المجالات في اقليم كوردستان ، وأن ينتهزوا الفرص الاستثمارية الجيدة المتوفرة في الاقليم.

هذا فيما شكّل التباحث حول الوضع مابعد داعش وأحوال اللاجئين والنازحين إلى اقليم كوردستان والأردن هرباً من بطش الإرهاب ، والقضاء على الإرهاب من خلال التنسيق بين دول المنطقة والمجتمع الدولي، جانباً آخر من اللقاء.

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