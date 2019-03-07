اشتباك مع ارهابين لمدة ساعة بعد تعرضهم للحشد الشعبي 

2019/03/07 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت حماية مقاتلي قوات اللواء ١٥ من الحشد الشعبي لمدة ساعة اثناء عودت المقاتلين من الموصل الى كركوك بعد تعرض ارهابين لهم .وذكر اللواء في بيان ان "المهاجمين اشتبكوا مع قوة الحماية التي كانت مع المقاتلين لمدة ساعة لحين ارسال التعزيزات لهم واخلائهم بالكامل"، مبينا ان "التعرض اسفر عن استشهاد ستة من المقاتلين وجرح عدد آخر منهم، وان جميع المصابين بحالة مستقرة".

مبينا ان "قوات اللواء 15 تزف كوكبة من أبنائها شهداء وجرحى في طريق العز والشهادة، بتعرض وقع ليلة امس الاربعاء على مجموعة من مقاتلي فوج طوزخرماتو التابع للواء"،

وبين اللواء ان "الاعتداء حدث في منطقة بونجينة التابعة لكركوك أثناء عودة المقاتلين من الموصل".

وتابع ان "هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي والاجهزة الامنية عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البلاد من دنسهم واجرامهم".

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