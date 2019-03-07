2019/03/07 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نتائج تحاليل المختبرات الدولية للامم المتحدة، أن نفوق الملايين من الأسماك، والذي حدث نهاية العام الماضي 2018 في العراق، كان بسبب مرض أصاب الأسماك وليس التلوث.وذكرت التقارير ، أن الأسماك عانت من مرض فيروس يدعى "كوي الهربس – KHV"، وهو مرض قاتل معروف بأنه يسبب معدلات وفاة تقارب 100 بالمئة في أسماك "الكارب"، مستبعدا أن يكون التلوث الكيميائي لعب دورا في نفوق الأسماك.

وأدت ظاهرة نفوق الأسماك في أكتوبر عام 2018، إلى هلاك الملايين من أسماك الكارب المزروع في منطقة الفرات الأوسط، ما أدى إلى حالة قلق في البلاد، وخوف من أن يؤدي إلى تسمم المستهلكين، وعانى أصحاب مزارع تربية الأسماك من خسائر مالية ضخمة.

.

وقررت خلية الأزمة التي اوعز بتشكيلها رئيس الوزراء عادي عبد المهدي طلب المساعدة التقنية الطارئة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحديد سبب النفوق المفاجئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة :نفوق الاسماك في العراق كان بسبب مرض وليس تلوثا ) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة :نفوق الاسماك في العراق كان بسبب مرض وليس تلوثا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).