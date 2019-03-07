2019/03/07 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الكوري في العراق جانغ كيونغ اوك خلال زيارته مرقد الامام الحسين أمس الثلاثاء 5 /3 /2019 مشاركة الشركات الكورية في انشاء مشاريع خدمية واستراتيجية لخدمة مدينة كربلاء المقدسة.

وذكر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة نقلا عن اوك : "ان الحكومة الكورية تبذل جهودها لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين والمساهمة في اعادة بناء العراق من خلال الشركات الكورية الموجودة في العراق والبالغ عددها (17) شركة في عدد من المحافظات العراقية ".

واضاف اوك : "ان هنالك مشاريع تديرها الشركات الكورية ستنفذ في العراق لإنتاج الكهرباء من خلال استثمار الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية" ، مبينا "اننا نفتخر بالعمل المشترك مع العتبة الحسينية لتسهيل دخول الزائرين الى مدينة كربلاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا تسخّر خبراتها وشركاتها لخدمة كربلاء وزائريها) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا تسخّر خبراتها وشركاتها لخدمة كربلاء وزائريها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).