فشل إدراج السعودية على

2019/03/07 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، اليوم الخميس، اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

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