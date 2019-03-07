الأولى في العالم... الصين تخطط لبناء قاعدة عسكرية تحت الماء

2019/03/07 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الصين بناء أول قاعدة عسكرية في العالم تحت مياه البحر، وستطلق عليها اسم "هاديس"، ولن تستقبل سوى الغواصات التي تعمل بالذكاء الصناعي.

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