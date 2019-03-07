دولة تتطلع إلى استثمار السعودية 35 مليار دولار في مشاريعها

2019/03/07 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلع إحدى الدول لمشاركة المملكة العربية السعودية في مشاريع البنية التحتية فيها بمبلغ قدره 35 مليار دولار.

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