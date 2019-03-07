العلوي يستبعد امكانية سقوط حكومة عبدالمهدي

2019/03/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استبعد السياسي والنائب السابق حسن العلوي، اليوم الخميس، إمكانية إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، متوقعا سيناريو جديد للأمريكان لتبرير تواجدهم بالعراق.وقال العلوي إن الكل السياسية أدركت صعوبة توافقها على شخصية جديدة بدل عبد المهدي بعد شدة الخلافات التي احتدمت بينهما حول الداخلية والدفاع.وأضاف ان تلك الخلافات جعلت من سيناريو ...

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