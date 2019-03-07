2019/03/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مدير قسم منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن المحاولات الأميركية الساعية إلى إفشال صفقة “إس-400” مع تركيا، يدل على ضعف واشنطن في سوق الأسلحة.وقال يرماكوف، أن “الوقت الحالي يشهد تنفيذ عقد توريد أنظمة إس-400 إلى تركيا وذلك وفق الجدول الزمني المحدد”، لافتًا إلى أن “بلاده تعلم بالضغط الذي مارسته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو ترد على محاولة واشنطن عرقلة صفقة “إس-400” مع تركيا: يدل على ضعفها في سوق الأسلحة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو ترد على محاولة واشنطن عرقلة صفقة “إس-400” مع تركيا: يدل على ضعفها في سوق الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو ترد على محاولة واشنطن عرقلة صفقة “إس-400” مع تركيا: يدل على ضعفها في سوق الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).