خبير أمني: القوات الأمريكية تستخدم قاعدة عين الأسد لإخفاء الإرهابيين عن القوات العراقية

2019/03/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد الخبير الأمني كاظم الحاج، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية تستخدم قاعدة عين الأسد التي تتمتع بموقع مهم وإستراتيجي، للاعتداء على الدولة العراقية، وإيواء الجماعات الإرهابية، وكذلك تدريبهم ودعمهم وتسليحهم واخبآهم عن القوات الأمنية.وذكر الحاج في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “القوات الأمريكية لها أهداف آنية وأخرى مرحلية ومستقبلية بعيدة، تعمل على تحقيقها […]

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