رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي: رواتب موظفي إقليم كوردستان ستصرف قريباً

2019/03/07 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - دهوك أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن "بغداد سترسل خلال يومين حصة موظفي إقليم كوردستان من الموازنة العراقية، إلى أربيل".وصرح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "وزارة المالية العراقية اتصلت بنا وأبلغتنا بأن الحكومة العراقية ستقوم خلال اليومين القادمين بإرسال حصة موظفي إقليم كوردستان من الموازنة العراقية". وأضاف الصفار: "حسب المعلومات المتوفرة لنا، فإن المبلغ الذي سيتم إرساله هو راتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني من هذا العام، وبعدها سيتم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان شهرياً (من جانب وزارة المالية الاتحادية)".

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